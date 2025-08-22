Menino autista é agredido em escola na zona sul de São Paulo
Criança apresenta marcas no corpo
Um menino de 10 anos foi agredido dentro de uma escola municipal na zona sul de São Paulo. Segundo a mãe, o filho relatou que uma inspetora torceu seu braço e mandou que ele calasse a boca quando reclamou da dor. A coordenação da escola admitiu não ter equipe preparada para alunos com autismo. A Secretaria Municipal de Educação informou que um processo administrativo está sendo aberto para apurar os fatos. A família busca transferir o menino para outra instituição.
