Menino autista é agredido em escola na zona sul de São Paulo

Um menino de 10 anos foi agredido dentro de uma escola municipal na zona sul de São Paulo . Segundo a mãe, o filho relatou que uma inspetora torceu seu braço e mandou que ele calasse a boca quando reclamou da dor. A coordenação da escola admitiu não ter equipe preparada para alunos com autismo. A Secretaria Municipal de Educação informou que um processo administrativo está sendo aberto para apurar os fatos. A família busca transferir o menino para outra instituição.



