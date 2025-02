Menino de 10 anos fica à deriva ao brincar com bolha inflável no mar

Um menino de 10 anos ficou à deriva dentro de uma bolha inflável em alto-mar em praia do Espírito Santo. A mãe relatou que a corda do brinquedo se soltou enquanto o filho brincava. Uma lancha e um banana bowl foram acionados para cercar a bolha e realizar o resgate. O garoto foi retirado com segurança e entregue aos pais. O dono do brinquedo afirmou que nunca havia ocorrido algo semelhante antes e destacou a importância da revisão dos nós das bolhas infláveis.