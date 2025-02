Menino de 11 anos fratura a perna após brinquedo quebrar e cair sobre ele

Um menino de 11 anos sofreu uma fratura na perna enquanto brincava no Parque Linear Kennedy, em São Caetano do Sul. O acidente ocorreu quando um brinquedo gira-gira se soltou após ser empurrado. A estrutura metálica caiu sobre a perna de Miguel, que foi levado ao hospital e diagnosticado com fratura na tíbia. A mãe de Miguel, Ana, expressou sua preocupação, destacando que o parque foi inaugurado há apenas um mês e já registrou outros incidentes, como um balanço que caiu com uma criança de 3 anos. A prefeitura de São Caetano do Sul atribuiu o acidente ao excesso de peso no brinquedo, que suportava até 3 crianças pequenas. Como medida preventiva, o gira-gira será substituído por um escorregador.