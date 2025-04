Menino de 3 anos morre após ser esquecido pela madrasta em carro no interior de SC

Um menino de de três anos morreu após ser esquecido pela madrasta dentro de um carro por 10 horas em Videira (SC). A mulher afirmou à polícia que não percebeu que o menino estava dormindo no banco traseiro.



A madrasta costumava levar a criança à creche e sua companheira ao trabalho antes de seguir para o próprio trabalho. No dia do incidente, a criança estava gripada e foi medicada, adormecendo no carro. A madrasta, que tem déficit de atenção, só percebeu a ausência do menino quando voltou para buscá-lo na creche no fim da tarde. O caso está sendo investigado para determinar as circunstâncias exatas da morte.



