Menino de 4 anos morre e mulher é baleada durante atentado a policial reformado

Um menino de 4 anos morreu e sua mãe foi baleada na cabeça, durante um ataque de criminosos a um policial militar reformado no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias (RJ). O PM seria tio do menino e estava a bordo do carro atingido junto com a família. Priscila Gonçalves Sampaio está internada em estado grave. A polícia investiga o caso como um ataque relacionado ao tráfico que busca dominar territórios na região.



