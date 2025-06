Menino é resgatado de telhado de escola na zona sul de São Paulo

Durante patrulhamento no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo , dois policiais resgataram um menino que estava no telhado de uma escola municipal, a seis metros de altura. Com paciência, um dos policiais ganhou a confiança da criança, que estava assustada e confusa. Durante o resgate, ela foi guiada com segurança para o chão com a ajuda de uma professora. A Secretaria Municipal de Educação afirmou que o incidente foi isolado e que a criança não se feriu. A família foi notificada após o ocorrido.



