Menor é apreendido com celulares roubados na região do Ibirapuera, em São Paulo

Um adolescente foi apreendido pela Guarda Civil Metropolitana com uma mochila contendo 10 celulares furtados no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O menor, que estava sozinho e demonstrou nervosismo, explicou que recebia os aparelhos de comparsas adultos que realizavam os furtos. Essa estratégia é usada por criminosos para complicar a ação policial devido à legislação que trata de menores de idade. Os celulares serão identificados e devolvidos aos donos. Enquanto isso, interdições no local visam garantir a segurança dos foliões, incluindo proibições de itens como capacetes, objetos cortantes e bebidas alcoólicas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!