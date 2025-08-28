Menores que quebravam vidros de carros para roubar celulares são apreendidos em São Paulo

A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo flagrou e apreendeu dois menores envolvidos nos ataques conhecidos como "quebra-vidro", nos quais criminosos quebram janelas de carros para roubar celulares. A ação ocorreu após denúncias sobre as características dos suspeitos.

Os incidentes ocorrem frequentemente durante congestionamentos nas marginais da cidade, quando os veículos trafegam lentamente. Os ladrões agem rapidamente: quebram o vidro dos carros e fogem com os pertences das vítimas.

Durante a operação policial, três indivíduos foram abordados; entre eles estavam dois menores e um adulto. Apesar de não terem sido encontrados objetos roubados com eles no momento da abordagem, testemunhas reconheceram os suspeitos como autores dos crimes recentes.

Um taxista que passava pelo local identificou um dos jovens detidos como participante das ações criminosas. Todos foram levados ao 13º Distrito Policial para procedimentos legais. As autoridades continuam investigando para identificar outros membros da gangue responsável pelos furtos na região.

