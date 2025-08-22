Ministério Público volta a pedir prisão de Sidney Oliveira por falta de pagamento de fiança

Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, está novamente na mira do Ministério Público por não pagar uma fiança de R$ 25 milhões. Após ser solto com tornozeleira eletrônica, a justiça pode determinar sua nova prisão. A defesa de Oliveira afirma que o prazo para o pagamento da fiança encerra nesta sexta-feira (22). Ele foi inicialmente preso por envolvimento em um esquema de corrupção com auditores fiscais. Outros envolvidos conseguiram suspensões judiciais para a fiança.



