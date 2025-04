Miniteatro oferece experiência imersiva ao público em São Paulo

Um teatro de 28 metros quadrados em São Paulo tem chamado a atenção por suas experiências imersivas. O local comporta 25 pessoas, proporcionando proximidade única entre público e atores.



O personagem vilão, interpretado por José Alberto, provoca reações intensas, com a plateia tão próxima que às vezes é difícil separar ficção de realidade.



O teatro conta com iluminação profissional e efeitos especiais, como sangue falso feito de sorvete.



