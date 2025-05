Mistério: corpo de homem é encontrado no rio Tietê, em São Paulo

Durante a limpeza das margens do rio Tietê em São Paulo , um trabalhador encontrou o corpo de um homem e acionou a polícia e os bombeiros. A vítima vestia camiseta azul, calça jeans clara e tênis preto. Não havia sinais de violência ou documentos para identificação. A polícia realizará exames necroscópicos para confirmar a identidade. Já é certo que não se trata da promotora de eventos Amanda Caroline de Almeida, que foi morta pelo ex-marido e teve o corpo jogado em outro trecho do rio



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!