Modelo brasileira morre após cirurgia plástica na Turquia

A modelo Ana Bárbara Buldrini, de 31 anos, morreu após fazer uma cirurgia plástica na Turquia. Nascida em Belo Horizonte (MG), e residente em Moçambique, ela viajou para Istambul no dia 13 de junho para realizar lipoaspiração, mamoplastia e rinoplastia. Com quase 800 mil seguidores nas redes sociais, ela teria feito uma permuta para promover a clínica em troca dos procedimentos. Após a cirurgia, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. O marido, que suspeita de irregularidades, pede investigação sobre o caso. O corpo será cremado em Moçambique.



