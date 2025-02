Modelo é condenada a três anos de prisão por agredir mulher em restaurante de São Paulo

A modelo Fernanda Bonito foi condenada a três anos e quatro meses de prisão por lesão corporal grave contra a consultora imobiliária Milka Borges. O incidente ocorreu em janeiro de 2020 dentro do banheiro feminino de um restaurante no Jockey Club na zona sul de São Paulo. A juíza determinou que Fernanda agrediu Milka após furar a fila e arremessar um copo, causando ferimentos significativos que deixaram a vítima com o rosto desconfigurado por meses. Milka Borges busca ressarcimento de cerca de R$ 800 mil pelos danos.