Modelo que disse ter tido caso com Neymar reclama da cela em que está presa

A modelo Nayara Macedo, conhecida nas redes sociais como Any Awada, gravou um vídeo para reclamar das condições precárias da cela onde está presa em Itaquaquecetuba por vender perfumes e cosméticos falsificados. Ela ganhou alguma notoriedade recentemente após alegar ter tido um caso com o jogador Neymar durante festa em Araçoiaba da Serra (SP).O que não ficou esclarecido é como Nayara conseguiu acesso a um celular dentro da cadeia.



