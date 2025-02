Morador agride porteiro por causa de elevador quebrado em Curitiba (PR)

Um homem agrediu o porteiro do prédio onde reside, em Curitiba, após a irmã dele ficar presa no elevador. O incidente ocorreu quando o morador discutiu com o porteiro sobre a demora no socorro da mulher. As câmeras de segurança registraram as agressões e ameaças feitas pelo homem ao profissional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!