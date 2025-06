Moradora tem apartamento alagado após obra no andar de cima e cobra ressarcimento

Um vazamento em um apartamento localizado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo , causou danos significativos à estrutura do imóvel do andar inferior. A proprietária relatou que o incidente aconteceu devido a um serviço mal executado no andar superior, resultando em prejuízos que ultrapassam R$ 100 mil. "O que eu vou fazer com R$ 3.800? Só o piso é R$ 12.000," desabafou Thaísi, insatisfeita com a oferta de indenização da empresa responsável. Desde o dia 3 de abril, ela tenta negociar uma solução adequada e aguarda retorno da empresa envolvida. Os vizinhos se uniram para minimizar os danos, retirando água com rodos enquanto o elevador se transformava em cachoeira. A empresa informou que prosseguirá com a avaliação dos estragos relatados.



