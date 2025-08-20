Moradores com medo: Tatuapé enfrenta aumento de assaltos e furtos

No bairro do Tatuapé, em São Paulo , os moradores enfrentam uma série de assaltos e furtos. Durante uma matéria, um assalto foi flagrado: um homem em uma moto abordou uma mulher que aguardava um carro por aplicativo. A vítima foi revistada e deixada caída no chão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos últimos seis meses, houve um aumento de 34% nos roubos no bairro. Os moradores relatam que a violência é comum e pedem por mais policiamento na área.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!