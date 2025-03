Moradores de condomínio de São Paulo protestam contra taxa extra e entram em conflito com síndica

Um condomínio em Itaquera, na zona leste de São Paulo , enfrenta tensões após o aumento da taxa mensal para R$ 415, destinado a custear a troca da fiação elétrica. O valor do serviço é de 146 mil reais, divididos em 18 parcelas. Moradores estão insatisfeitos com a forma como a decisão foi tomada em uma assembleia marcada por desentendimentos, com alguns discordando do procedimento e registrando boletins de ocorrência. A síndica defende que a troca é urgente devido à fiação antiga e já deteriorada. Ambos os lados buscam um acordo para solucionar o impasse.



