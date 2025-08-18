Moradores denunciam acúmulo de lixo por idoso na zona leste de São Paulo

Um idoso na Vila São Nicolau, zona leste de São Paulo, é denunciado por acumular lixo e objetos em sua residência. Moradores relatam que a calçada está tomada por móveis, bicicletas e outros itens, dificultando até a passagem de pedestres. "Ele só vai pegando as coisas na rua e vai colocando", disse um dos vizinhos, destacando que o idoso não se desfaz dos itens acumulados. A Secretaria Municipal da Saúde informou que o caso está sob monitoramento e novas tentativas de intervenção serão realizadas. Os moradores pedem ajuda para resolver o problema sem prejudicar o vizinho.



