Moradores denunciam atraso na entrega de apartamentos em Ferraz de Vasconcelos

Famílias que adquiriram apartamentos em um condomínio em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo , denunciam que a quarta torre do empreendimento permanece inacabada, apesar do prazo original de entrega ser dezembro de 2022. Agora, a nova previsão é para julho deste ano, mas os moradores relatam que as obras estão paradas há meses. Enquanto isso, eles continuam pagando pela evolução da obra. A construtora, no entanto, alega que a entrega ainda está dentro do prazo contratual e que os reparos estão em andamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!