Moradores não têm sossego na 'Rua dos Roubos' na zona leste de São Paulo

Em Itaquera, zona leste de São Paulo , moradores enfrentam uma onda crescente de roubos e furtos. Criminosos têm atacado veículos e pedestres nas calçadas e até invadido residências. Para tentar conter a situação, os moradores da região formaram um grupo em um aplicativo de mensagens que permite compartilhar informações rapidamente e acionar a polícia.

Recentemente, um roubo ocorreu na rua Campinas do Piauí, que já recebeu o apelido de 'Rua dos Roubos'. Três suspeitos agiram coordenadamente para levar o carro do namorado de Rafaela enquanto ele estava estacionado na via pública devido à falta de garagem no condomínio. Apesar das câmeras instaladas nas casas da área e dos serviços contratados para rondas noturnas, os moradores ainda se sentem inseguros.

Rafaela tomou a iniciativa de criar o grupo no aplicativo após perceber que as medidas existentes não eram suficientes. Ela distribuiu convites com QR Codes aos vizinhos para facilitar o acesso ao grupo. A estratégia já mostrou resultados quando membros identificaram uma pessoa suspeita circulando pela rua com um cabo de ferro.

A insegurança afeta também aqueles sem veículos próprios; assaltantes frequentemente abordam pedestres levando celulares e bolsas ou invadem casas como aconteceu recentemente com uma idosa cuja residência foi alvo dos criminosos.

A Secretaria de Segurança Pública informou que intensificou o policiamento baseado em denúncias locais, mas muitos casos ainda estão sob investigação, incluindo o furto mencionado por Rafaela, cujo veículo permanece desaparecido apesar do seguro contratado.

Os moradores esperam maior presença policial como forma eficaz contra essa criminalidade crescente, buscando tranquilidade dentro das próprias casas enquanto permanecem vigilantes e unidos através da colaboração proporcionada pelo novo sistema comunitário online.

