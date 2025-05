Moradores reclamam de ação violenta da guarda civil em Mauá (SP)

No Jardim Zaira, em Mauá, moradores alegam que a Guarda Civil Metropolitana agiu com truculência durante uma abordagem motivada por denúncia de perturbação do sossego. Segundo testemunhas, os agentes teriam utilizado força excessiva, causando ferimentos em alguns presentes. No entanto, o comandante da GCM afirma que a equipe foi atacada e que a ação visava restaurar a ordem pública. Apesar das alegações, não há registros de boletim de ocorrência sobre o incidente. Moradores também afirmam que ações agressivas da GCM são frequentes na região, com visitas noturnas para fechar estabelecimentos comerciais.



