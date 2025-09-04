Moradores reclamam de falta de água após Sabesp reduzir pressão no período noturno

A escassez de água tem afetado moradores da Grande São Paulo após a Sabesp reduzir a pressão do fornecimento durante a noite e madrugada. A medida visa preservar os níveis dos reservatórios, que estão baixos devido à falta de chuvas. Mesmo durante o dia, algumas áreas sofrem com a falta de abastecimento.

Em Osasco, moradores relatam dificuldades para realizar tarefas básicas como cozinhar e tomar banho. Muitos armazenam água em galões ou compram tambores para suprir as necessidades diárias. "Estou aqui com meu tambor de água que eu tenho que ficar comprando um monte durante o dia", desabafa uma moradora.

O Sistema Cantareira opera com apenas 35% da capacidade total, resultado do início antecipado do período seco e bloqueios atmosféricos que dificultaram a formação de chuvas. A meteorologista explica que este ano, os meses de janeiro e fevereiro foram mais secos do que o normal, e a expectativa é que as chuvas volumosas só retornem a partir de outubro.

Residências em áreas elevadas são mais prejudicadas pela baixa pressão da água, e alguns relatos indicam que, quando há fornecimento, ele vem com impurezas como areia.

A Sabesp afirmou que a redução no fornecimento noturno busca garantir um abastecimento sustentável, enquanto trabalha na recuperação dos mananciais locais.

