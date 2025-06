Moradores salvam vira-lata de ataque de pitbull na zona norte de São Paulo

Na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo , um cão da raça pitbull atacou um vira-lata, deixando-o ferido. Moradores, que já haviam notado o comportamento agressivo do pitbull, intervieram para socorrer o vira-lata, que quase perdeu a orelha e sofreu graves lesões. O animal ferido foi adotado após a recuperação. Os residentes da região tentaram contatar o tutor do pitbull, que não toma medidas para prender o cão, mas não obtiveram resposta. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde prometeu enviar uma equipe para investigar e tomar as providências necessárias para assegurar a segurança dos moradores e dos animais da área.



