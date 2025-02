Moradores são assaltados até quando passeiam com cães em bairro nobre de São Paulo

Criminosos disfarçados de entregadores têm gerado insegurança no Itaim Bibi, em São Paulo. As câmeras capturam o momento em que uma mulher é abordada por um assaltante armado, que leva seu celular e corrente. Com mais de 1500 roubos e 4700 furtos no ano passado, os moradores pedem maior presença policial para conter a criminalidade.



