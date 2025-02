Morre jovem baleado por policial aposentado em estação de metrô de São Paulo

Morreu o jovem baleado durante uma briga na estação Vila Matilde do metrô de São Paulo na tarde de quinta-feira (20). O passageiro atingido foi socorrido pelo Samu e levado a um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na madrugada desta sexta-feira (21). A polícia está analisando imagens das câmeras de monitoramento para entender as circunstâncias do incidente.



