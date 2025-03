Motoboy e taxista trocam agressões em frente à delegacia de homicídios em São Paulo

Uma equipe da ** RECORD ** registrou uma cena inusitada: uma briga entre um taxista e um motoboy na porta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em São Paulo . O confronto começou com uma discussão de trânsito e escalou para agressões físicas. O repórter Dionísio Freitas, que estava no local, chamou os policiais que estavam dentro do prédio para separar os envolvidos. Ambos foram ouvidos e liberados posteriormente.



