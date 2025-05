Motoboy tem moto roubada no estacionamento de Poupatempo e ainda precisa quitar o veículo

Um motoboy, teve a motocicleta furtada no estacionamento do Poupatempo de Mauá enquanto ajudava o pai a tirar documentos. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, que capturaram um homem forçando a ignição e levando a motocicleta. "O dia que eu comprei ela, foi a maior alegria. Mas agora é desespero", relatou Guilherme, que depende da moto para trabalhar e ainda tem parcelas do financiamento a pagar. A Secretaria de Segurança Pública informou que investiga o caso. Além disso, o estacionamento não possui vigilância contínua, apesar de ter câmeras e uma guarita. Guilherme continua a pé, sem poder trabalhar, e busca formas de pagar pelas parcelas do veículo perdido. Informações sobre o caso podem ser relatadas ao Disque Denúncia 181, com garantia de sigilo.



