Motociclista atropela agente da GCM durante fuga na zona sul de São Paulo

Um homem pilotava uma motocicleta e tentou fugir ao ser abordado pela Guarda Civil Metropolitana na avenida Cupecê, em São Paulo . Durante a fuga, ele atropelou um agente da GCM. O estado de saúde do agente é desconhecido. A mulher que estava com o homem usava capacete; ele não utilizava. Ambos foram presos em flagrante e a perícia foi acionada para investigar o acidente.



