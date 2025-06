Motociclista é baleado e morto em posto de gasolina na zona norte de São Paulo

Um motociclista de 45 anos foi baleado e morto em um posto de combustíveis na zona norte de São Paulo . Roberto Pereira dos Santos e sua esposa foram perseguidos por dois homens em uma moto branca. Ao pararem no posto na tentativa de se esconder, foram abordados pelo garupa armado, que desceu e ameaçou o casal. Roberto tentou reagir, mas foi baleado. Mesmo ferido, conseguiu derrubar o agressor e correu, mas foi atingido novamente. O criminoso fugiu sem levar nada, e a polícia investiga se o caso foi um latrocínio ou execução. Dois suspeitos foram detidos para apurar seu envolvimento no crime. Roberto era conhecido na região por pilotar uma moto de alta cilindrada, avaliada em cerca de R$ 50 mil.



