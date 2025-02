Motociclista e idosa na garupa são arremessados após serem atingidos por carro no interior de SP

Uma motocicleta trafegava pela via preferencial quando foi atingida por um carro em Franca (SP). Os ocupantes da moto foram arremessados ao chão. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. O motociclista era funcionário da mulher que estava na garupa, uma idosa. Ambos sofreram ferimentos, mas estavam conscientes antes de serem levados ao hospital. A polícia utilizará as imagens para identificar o motorista envolvido no incidente.