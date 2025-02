Motociclista invade casa lotérica e agride cliente em São Paulo

Um homem foi agredido brutalmente enquanto fazia um jogo em uma casa lotérica na avenida Nossa Senhora do Sabará, na zona sul de São Paulo. O agressor, de capacete, iniciou a agressão com socos, assustando os outros clientes. Após ser puxado para fora, o homem continuou a ser espancado na calçada, onde o agressor tirou uma foto antes de fugir em motocicleta. A polícia não registrou um crime no local.