Motorista atira contra outro carro após discussão de trânsito e mata menina de 1 ano e 8 meses

A pequena Laila Sofia, de um ano e onze meses, morreu após ser atingida por um tiro durante uma briga de trânsito em Areia Branca (SP). O incidente ocorreu quando o pai de Laila se envolveu em uma discussão com outro motorista, que disparou contra o carro da família. A menina foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O acusado, Alex de Oliveira Nunes, foi preso em uma residência, onde foram encontradas a arma e o veículo usados no crime. Três testemunhas também foram levadas à delegacia. A mãe de Laila, Valéria, pede justiça pela morte da filha.



