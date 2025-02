Motorista bota fogo no próprio carro para evitar apreensão

Um motorista incendiou seu próprio carro após ser abordado pela polícia em Cabedelo (PB). Ele pediu que os ocupantes saíssem e usou gasolina para atear fogo no veículo. As chamas se alastraram rapidamente, mas foram controladas. O motorista foi levado à delegacia para esclarecimentos. Veículo estava cheio de multas e o dono não tinha como pagá-las.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!