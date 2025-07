Motorista de aplicativo acelera e foge após ser rendido por passageiros

Um motorista por aplicativo de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo , foi abordado por dois homens que fingiram ser passageiros. O primeiro suspeito entrou no carro e pediu ao motorista para parar o veículo, permitindo a entrada de um segundo homem. O motorista, ao perceber que os assaltantes não estavam armados, decidiu acelerar o carro, enquanto um dos criminosos ainda tentava imobilizá-lo. A rápida reação do motorista fez com que um dos suspeitos pulasse do veículo em movimento. Ambos os criminosos fugiram e não foram identificados até o momento. A vítima registrou um boletim de ocorrência e entregou as imagens do incidente à polícia.



