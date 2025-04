Motorista de aplicativo é baleado e morto após reagir a assalto em São Paulo

Um motorista de aplicativo foi baleado e morto após tentar intervir em um assalto em São Paulo . Ao acelerar seu carro contra a moto de um criminoso, conseguiu derrubá-lo. No entanto, o assaltante perseguiu o veículo e atirou, atingindo a vítima na bochecha. Mesmo ferido, o motorista dirigiu até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



A Polícia Civil trabalha para identificar o criminoso com base em imagens de câmeras de segurança. A orientação policial é para evitar reações em assaltos, buscando apoio imediato das autoridades.



