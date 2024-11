Motorista de aplicativo expõe cliente ladrão durante corrida em SP

Uma câmera instalada no interior de um carro usado para corridas de aplicativo flagrou um passageiro furtando um fone de ouvido durante uma viagem. O motorista dono do veículo tem uma vitrine de produtos que os usuários do serviço podem comprar caso queira. O valor não está incluso nas corridas. Em determinado momento do vídeo, o passageiro parece perceber que está sendo filmado e se assusta. O profissional de transporte registrou boletim de ocorrência sobre o caso.