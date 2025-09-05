Motorista de caminhonete bate em ônibus e foge do local na zona leste de SP

Dois acidentes ocorridos em São Paulo nesta madrugada estão sob investigação devido a suspeitas de embriaguez dos motoristas. O primeiro incidente aconteceu na Radial Leste, próximo ao viaduto Guadalajara. Um ônibus foi atingido por uma caminhonete cujo motorista teria avançado o sinal vermelho e fugido do local. A SP Trans está prestando apoio para remover os veículos e liberar o tráfego.

O segundo acidente aconteceu na zona sul da cidade, na Avenida Atlântica perto da represa Guarapiranga. Dois carros colidiram e garrafas foram encontradas no chão pela equipe de reportagem que chegou ao local. Embora não haja confirmação oficial sobre a condição dos motoristas envolvidos neste caso específico, as evidências sugerem consumo de álcool.

Além desses dois casos com indícios fortes, mas ainda sem confirmação oficial de embriaguez dos condutores fugitivos, um terceiro acidente registrado durante a madrugada teve comprovação através do teste do etilômetro realizado no motorista envolvido, registrando 0.6 mg/L no bafômetro. Este último ocorreu na Rangel Pestana.

As autoridades continuam investigando os incidentes enquanto reforçam a importância das medidas rigorosas contra dirigir sob influência para prevenir novos acidentes nas vias paulistanas.

