Motorista e ajudantes são sequestrados e colocados na caçamba de caminhão em SP

Um caminhão que transportava pneus para motocicletas foi interceptado por uma quadrilha em Itaquera, na zona leste de São Paulo . O motorista do veículo e dois funcionários da empresa de transporte foram colocados na caçamba do veículo.. A ação durou menos de dez minutos até a abordagem da Polícia Militar. Dois dos quatro sequestradores conseguiram fugir. as vítimas saíram ilesas. Os presos responderão por roubo, cárcere privado e sequestro.



