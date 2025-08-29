Motorista e cobrador salvam passageiros após ônibus pegar fogo na zona sul de São Paulo

Um incêndio destruiu completamente um ônibus biarticulado na rua Pedro Bueno, bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo . O incidente ocorreu durante a madrugada e foi provocado por uma pane elétrica no motor do veículo. Graças à rápida ação do motorista e do cobrador, todos os passageiros foram retirados em segurança.

Apesar das tentativas iniciais de conter o fogo com extintores veiculares disponíveis no ônibus, o incêndio se alastrou rapidamente pelo veículo.

Equipes da Companhia de Gerência de Tráfego (CET) e da Prefeitura de São Paulo estão trabalhando para remover os destroços. A empresa Sambaíba é responsável pela operação dos veículos envolvidos no transporte público local. Além disso, técnicos da Enel já iniciaram a recomposição da rede elétrica afetada pelo incidente.

A recomendação é evitar transitar pela rua Pedro Bueno até que os trabalhos sejam concluídos. Não houve registro de feridos neste episódio que não está relacionado a atos criminosos ou represálias contra coletivos urbanos.

