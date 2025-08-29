Logo R7.com
Motorista e cobrador salvam passageiros após ônibus pegar fogo na zona sul de São Paulo

Fogo em veículo biarticulado no Jabaquara foi causado por pane elétrica

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um incêndio destruiu completamente um ônibus biarticulado na rua Pedro Bueno, bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. O incidente ocorreu durante a madrugada e foi provocado por uma pane elétrica no motor do veículo. Graças à rápida ação do motorista e do cobrador, todos os passageiros foram retirados em segurança.


Apesar das tentativas iniciais de conter o fogo com extintores veiculares disponíveis no ônibus, o incêndio se alastrou rapidamente pelo veículo.


Equipes da Companhia de Gerência de Tráfego (CET) e da Prefeitura de São Paulo estão trabalhando para remover os destroços. A empresa Sambaíba é responsável pela operação dos veículos envolvidos no transporte público local. Além disso, técnicos da Enel já iniciaram a recomposição da rede elétrica afetada pelo incidente.


A recomendação é evitar transitar pela rua Pedro Bueno até que os trabalhos sejam concluídos. Não houve registro de feridos neste episódio que não está relacionado a atos criminosos ou represálias contra coletivos urbanos.




