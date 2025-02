Motorista é jogado no chão durante abordagem de agente de trânsito no Distrito Federal

Em Brasília, um agente do Detran protagonizou uma abordagem polêmica ao lançar um motorista no chão. As imagens mostram o motorista sendo retirado do carro e imobilizado. O Detran informou que a ação ocorreu porque o motorista desobedeceu ordens e tentou dar ré enquanto a placa era verificada. A CNH do motorista estava vencida desde 2002 e o veículo tinha débitos e um licenciamento desatualizado desde 2008. A placa traseira estava ilegível. Especialistas questionam a legalidade do uso da força pelo agente de trânsito.



