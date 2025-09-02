Motorista é lançado para fora de carro e quase esmagado pelo veículo

Um grave acidente ocorreu em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Um motorista de 48 anos perdeu o controle do veículo e acabou sendo arremessado para fora quando o carro subiu na calçada e capotou várias vezes. O incidente quase resultou no esmagamento do homem pelo próprio automóvel.

O acidente aconteceu quando o carro saiu da pista e colidiu com a calçada antes de virar repetidamente. Durante as voltas que o veículo deu, o condutor foi lançado pela janela. As imagens mostram que ele escapou por pouco de ser atingido pelo carro enquanto este ainda rolava.

Após o ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar os primeiros socorros ao motorista ferido. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local para receber tratamento médico devido aos ferimentos sofridos no acidente.

