Motorista é sequestrado na Grande São Paulo e fica 20 horas em poder dos criminosos

Um motorista por aplicativo foi sequestrado em São Paulo e permaneceu mais de 20 horas como refém dos criminosos. Durante esse período, os suspeitos realizaram transferências e empréstimos da conta bancária da vítima que totalizaram mais de R$ 100 mil reais. O sequestro ocorreu após um casal solicitar uma corrida da zona norte da capital até Itapevi. Ao final do trajeto, o motorista foi rendido pelo casal e levado para um cativeiro com outros quatro integrantes do grupo.