Motorista em carro de luxo perde controle e atropela ciclista na zona oeste de São Paulo

Um ciclista ficou ferido após ser atropelado por um motorista dirigindo um carro de luxo na manhã de domingo em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A vítima foi levada para o Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob observação. O motorista do veículo permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que resultou negativo. Ele foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida.