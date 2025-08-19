Motorista embriagado atropela policial durante blitz em São Paulo
Suspeito é preso após fuga; mãe é indiciada por fornecer paradeiro
Um motorista embriagado atropelou uma policial militar durante uma blitz na zona norte de São Paulo. O incidente ocorreu quando o homem furou um bloqueio e avançou com a caminhonete sobre os agentes. A soldado foi socorrida e recebeu alta no hospital. Após identificação do veículo pelos radares da cidade, a polícia localizou o suspeito com a ajuda da mãe dele, que foi indiciada por fornecer informações sobre seu paradeiro.
