Motorista embriagado causa acidente no Tatuapé, zona leste de São Paulo

Um motorista alcoolizado causou um acidente no Tatuapé, zona leste de São Paulo . Rosivaldo Alves de Lima, um enfermeiro, foi acusado de dirigir embriagado e colidir com um carro estacionado de uma idosa de 62 anos. Após a colisão, ele tentou fugir, mas acabou batendo em um muro, causando danos significativos. Apesar do impacto, não houve feridos graves. A polícia encontrou latas de bebida no carro e está investigando o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!