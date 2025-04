Motorista foge após atropelar e matar homem na zona leste de SP

Na zona leste de São Paulo , um homem de 35 anos morreu após ser atropelado por um carro de luxo em alta velocidade. O motorista parou, constatou a morte e fugiu, abandonando o veículo a 600 metros do local. Garrafas de bebida foram encontradas no carro. A advogada do motorista afirmou que ele vai se entregar, mas ainda não se apresentou à polícia. A investigação está em andamento.



