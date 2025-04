Motorista invade calçada e atropela homem na zona norte de São Paulo

Um carro desgovernado atropelou um homem em um ponto de ônibus na Zona Norte de São Paulo . O motorista, um jovem de 18 anos, dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle após uma colisão com outro veículo.



Testemunhas relatam que o carro, a cerca de 120 km/h, invadiu a calçada e atingiu frentista que aguardava ônibus no ponto. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, e as testemunhas afirmam que o motorista e sua família não prestaram socorro à vítima. O teste do bafômetro no motorista não indicou álcool e a polícia investiga o caso. O frentista foi levado ao hospital da região, e seu estado de saúde não foi revelado.



