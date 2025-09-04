Motorista invade terminal de ônibus para fugir de assalto em Santo André (SP)

Uma motorista invadiu o terminal Vila Luzita, em Santo André, após ser perseguida por um assaltante numa motocicleta. O incidente ocorreu quando a mulher perdeu o controle do veículo e colidiu com uma pilastra no local. A ação foi capturada pelo circuito interno de monitoramento do terminal.

Segundo informações apuradas pela RECORD , o carro estava em alta velocidade ao fazer uma curva à direita antes de entrar no terminal e bater na estrutura. Momentos depois da colisão, imagens mostram uma motocicleta passando pela avenida Capitão Mário Toledo de Camargo próxima ao local do acidente. Suspeita-se que os ocupantes da moto sejam os responsáveis pela tentativa de roubo.

A cena gerou pânico entre passageiros e funcionários presentes no terminal que correram para ajudar as vítimas envolvidas na batida. A motorista não sofreu ferimentos graves; entretanto, um homem que estava como passageiro precisou ser levado ao pronto-socorro d.

De acordo com relatos obtidos pela equipe da RECORD diretamente no local logo após o ocorrido, a motorista explicou que teve seu trajeto habitual interrompido devido a interdições nas vias próximas e precisou contornar o terminal quando foi abordada pelos suspeitos armados na moto.

Apesar dos danos materiais causados pelo impacto contra a pilastra e das circunstâncias enfrentadas durante a fuga dos criminosos ainda não identificados ou presos pelas autoridades locais – conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública –, nenhum boletim oficial sobre este episódio havia sido registrado até o momento desta publicação.

