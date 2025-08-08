Motorista morre após BMW cair em córrego na zona sul de São Paulo

Na zona sul de São Paulo , um acidente ocorreu quando o motorista de uma BMW perdeu o controle em alta velocidade, colidindo com uma mureta de concreto e caindo em um córrego. O carro, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, ficou destruído. Bombeiros resgataram o motorista e um passageiro das ferragens. O motorista foi socorrido após sofrer uma parada cardíaca, mas não resistiu. A área permanece isolada enquanto equipes trabalham na remoção do veículo.



