Motorista morre após BMW cair em córrego na zona sul de São Paulo

Balanço Geral Manhã|Do R7

Na zona sul de São Paulo, um acidente ocorreu quando o motorista de uma BMW perdeu o controle em alta velocidade, colidindo com uma mureta de concreto e caindo em um córrego. O carro, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, ficou destruído. Bombeiros resgataram o motorista e um passageiro das ferragens. O motorista foi socorrido após sofrer uma parada cardíaca, mas não resistiu. A área permanece isolada enquanto equipes trabalham na remoção do veículo.

